Порошенко рассказал о подготовке к обмену заложниками

Глава государства заверил, что были применены все возможные механизмы международного давления. Как заявил во вторник, 26 декабря, на встрече с родными заложников заявил президент, последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки.

Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Вместе с тем Порошенко рассказал, что для освобождения заложников были задействованы Нормандский формат, Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ, Красный Крест, а также другие методы давления.

Все были задействованы и сработали как единый механизм, четко слаженная команда для того, чтобы приблизить завтрашний день и вообще сделать его возможным, - подчеркнул Вместе с тем он поблагодарил родных украинских заложников за их веру в украинское государство и общую борьбу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что "подписал помилование" украинских заложников, которые готовятся к передаче Киеву.