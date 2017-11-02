21:15 02.11.2017 | Политика | Новости
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Суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона

Высший суд Испании в четверг, 2 ноября, постановил заключить под стражу бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

Суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона

Суд также принял решение арестовать еще четверых бывших членов парламента автономии. Как сообщают местные СМИ, постановление испанского суда имеет силу на территории всех стран Европейского союза.

Накануне прокурор Испании попросил судью выдать международный ордер на Пучдемона, поскольку тот отказался присутствовать на судебном заседании в Мадриде в связи с обвинениями в мятеже и участии в провозглашении независимости Каталонии.

Напомним, сегодня Национальная судебная палата Испании вызвала Пучдемона и его соратников на допрос. Суд также отметил, что если они не явятся для дачи показаний, каждого из них объявят в розыск для дальнейшего ареста.

Как сообщал УРА-Информ, суд заключил под стражу восьмерых уволенных министров правительства Каталонии в связи с обвинениями в мятеже и участии в провозглашении независимости Каталонии.


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