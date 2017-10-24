14:58 24.10.2017 | Политика | Новости
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В Молдове назначили нового министра обороны

Спикер молдавского парламента Адриан Канду назначил на пост министра обороны страны Еуджена Стурзы.

В Молдове назначили нового министра обороны

Об этом передает пресс-служба парламента.

Сообщается, что спикер провел назначение вопреки президенту желанию Игоря Додона, который дважды отзывал кандидатуру Стурзы на пост министра. Канда был вынужден обратиться в Конституционный суд с просьбой провести назначения путем голосования в парламенте. Суд дал свое одобрение.

Пресс-секретарь парламента Юлиана Бордяну отметила, что голосование прошло успешно, спикер уже подписал указ, а сам Стураза вступит в должностью министра со следующей недели.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно министры образования Украины и Молдовы Лилия Гриневич и Моника Бабук договорились о создании рабочей группы по обеспечению прав национальных меньшинств на обучение на родном языке в обеих странах.


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