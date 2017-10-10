В е-декларации Довгого нашли нарушения

Политик не указал в своей декларации в разделе "Объекты недвижимости" сведения о квартире в Киеве, которой пользуется его жена и которая является фактическим местом проживания народного депутата. Об этом сказано в решение НАПК №895 от 5 октября 2017 года.

Вместе с тем сам Довгий объяснил, что в собственности жены в 2015 году не было никакой недвижимости. Кроме того, согласно информационной справке из Государственного реестра вещных прав на недвижимость, сведения об объектах недвижимости, принадлежащих жене на праве частной собственности, включая совместную собственность, отсутствуют.

В решении отмечается, что, не указав имущество, которое было в пользовании жены, депутат не выполнил требования закона "О предотвращении коррупции". Вместе с тем агентство не выявило нарушений в электронной декларации нардепа в части точности оценки задекларированных активов.

Также не обнаружено конфликта интересов и фактов незаконного обогащения. При этом подчеркивается, что Довгий должен подать декларацию с достоверными данными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура подозревает депутата Верховной Рады Украины Олеся Довгого в злоупотреблении властью.