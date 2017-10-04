Рада ратифицировала соглашение с Латвией об оплачиваемой деятельности членов семей дипломатов

За документ №0155 "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Кабмином и Правительством Латвийской Республики об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений", после ряда неудачных попыток, проголосовали 226 народных депутатов.

При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ будет способствовать дальнейшей реализации права на труд, поддержанию уровня квалификации и получения возможности для дальнейшего профессионального развития членами семей сотрудников диппредставительств и консульских учреждений Украины в Латвии, и наоборот. Ратификация соглашения позволит упростить порядок трудоустройства этой категории лиц и создать на взаимной основе правовые основания для трудоустройства как членов семей работников дипломатической службы Украины в Латвии, так и членов семей персонала дипломатических учреждений Латвии в Украине.

Доходы, полученные членами семей работников дипломатической службы Латвии в Украину и наоборот, будут облагаться на общих основаниях, - говорится в принятом документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня парламент ратифицировал дополнительный протокол к соглашению с Хорватией о защите инвестиций.