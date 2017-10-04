Кабмин готов ратифицировать соглашение о контроле границ с Молдовой

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

Помимо всего прочьего в Кабмине планируют рассмотреть вопрос о передаче ряда помещений в городе Мариуполе в собственность властей местного управления, а также о дополнительном выделении средств для ликвидации последствий взрывов в Балаклее и Калиновке.

Кабмин готов снова пересмотреть некоторые пункты государственного бюджета по вопросу финансирования украинского космического агентства и внесении в регламент ВР ряда поправок в земельное законодательство.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об электронных доверительных услугах и ратифицирует ряд договоров в сфере прав человека и свободы слова в Хорватии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава молдавского государства Игорь Додон запретил военным Молдовы участвовать в международных военных учениях Rapid Trident-2017. Часть военных не выполнила приказа президента.