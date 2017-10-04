Кабмин готов ратифицировать соглашение о контроле границ с Молдовой

Кабинет министров Украины подпишет соглашение о "Совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу".
Об этом передает пресс-служба Кабмина.
Помимо всего прочьего в Кабмине планируют рассмотреть вопрос о передаче ряда помещений в городе Мариуполе в собственность властей местного управления, а также о дополнительном выделении средств для ликвидации последствий взрывов в Балаклее и Калиновке.
Кабмин готов снова пересмотреть некоторые пункты государственного бюджета по вопросу финансирования украинского космического агентства и внесении в регламент ВР ряда поправок в земельное законодательство.
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об электронных доверительных услугах и ратифицирует ряд договоров в сфере прав человека и свободы слова в Хорватии.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава молдавского государства Игорь Додон запретил военным Молдовы участвовать в международных военных учениях Rapid Trident-2017. Часть военных не выполнила приказа президента.