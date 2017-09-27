20:55 27.09.2017 | Политика | Новости
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Решение о предоставлении летального оружия Украине принимают в Белом доме, - Джозеф Данфорд

Решение о предоставлении Украине летального оружия сейчас находится в Белом доме. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки и Государственный департамент официально рекомендовали рассмотреть его.

Решение о предоставлении летального оружия Украине принимают в Белом доме, - Джозеф Данфорд

Об этом в среду, 27 сентября, во время слушаний в Сенате сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд. При этом он не назвал сроков принятия окончательного решения Белым домом.

Вместе с тем во время слушаний сенатор Роджер Викер обратившись к генералу за обоснованием такой рекомендации и тот пояснил, что Украине нужны дополнительные возможности для защиты своего суверенитета.

С военной точки зрения, Украине нужны дополнительные возможности для защиты своего суверенитета, - Данфорд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время выступления в Военной академии США West Point в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко отметил, что оружие, полученное от Соединенных Штатов Америки поможет Украине освободить Донбасс. Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам вернуть наши территории, - уверен глава государства.


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