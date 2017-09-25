09:57 25.09.2017 | Политика | Новости
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Зять Трампа пользовался личной почтой для переписки в Белом доме

Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер использовал личную почту для ведения деловой переписки с коллегами по Белому дому.

Зять Трампа пользовался личной почтой для переписки в Белом доме

Также Кушнер применял частную почту для планирования работы с представителями СМИ, организациями мероприятий и по других своих вопросах, передает издание Politico.

Согласно словам адвоката Кушнера Эбби Лоуэлл, ее клиент отправил и получил менее сотни писем в период с января по август 2017 года. При этом она отметила, что этих электронных писем было менее 100, в основном в них были ссылки на новостные статьи.

По информации издания, обменивался с Джаредом Кушнером посланиями, - экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, бывший главный стратег президента США - Стивен Бэннон, старший помощник Трампа по экономическим вопросам - Гэри Кон.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Джеймс Коми, будучи в должности главы ведомства, еще до окончания расследования освободил Хиллари Клинтон от уголовной ответственности. Об этом подтверждают записи допросов высокопоставленных сотрудников ФБР.


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