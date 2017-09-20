19:15 20.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал Совбез ООН отправить на Донбасс миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 20 сентября, на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций призвал как можно быстрее отправить на Донбасс миротворцев.

Порошенко призвал Совбез ООН отправить на Донбасс миротворцев

Он подтвердил свою просьбу к Совету о размещении миротворцев на Донбассе, чем раньше - тем лучше, добавив, что необходимо обеспечить надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы.

При этом во время своего выступления на Совете безопасности глава украинского государства продемонстрировал документы российских военнослужащих.

Россия создает, ведет, контролирует и спонсирует террористические операции на Донбассе, - заверил Порошенко.

Напомним, Порошенко 18-21 сентября 2017 года находится с рабочим визитом в США.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко выступит также и на Генеральной ассамблее ООН.


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