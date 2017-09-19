07:29 19.09.2017 | Политика | Новости
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В бюджете США заложена помощь Украине в 500 миллионов долларов, - Порошенко

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета страны на 2018 год.

В бюджете США заложена помощь Украине в 500 миллионов долларов, - Порошенко

В нем, в частности, предусмотрено выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины. Это деньги на безопасность и оборону.

Об этом в понедельник, 18 сентября, в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, в бюджете также Сенат санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера.

Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства, - пояснил глава украинского государства, добавив, что это будут радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежной и береговой охраны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне Сенат США принял бюджет Пентагона с помощью Украине в размере 500 миллионов долларов, Кроме этого, есть возможность дополнительного использования 250 миллионов долларов по отдельному решению министра обороны по согласованию с главой Государственного департамента США.


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