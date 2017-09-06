Участие России в миротворческой миссии на Донбассе исключено, - Ельченко

В этой миссии обязательно должно будет обозначено, что представители ООН будут находиться на всей территории Донбасса и в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Такое мнение во вторник вечером, 5 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко.

При этом дипломат отметил, что для Украины остается принципиальным вопрос о выводе до прибытия миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни - российские. По его словам, Украина рассчитывает, что на миротворцев будет возложено больше функций, нежели охрана наблюдателей ОБСЕ.

Вместе с тем Ельченко подчеркнул, что среди миротворцев не должно быть представителей России, поскольку страна, которая является стороной конфликта, не может одновременно быть миротворцем. Украина также не согласна, что нужно этот вопрос согласовывать с боевиками, поскольку стороной конфликта является РФ, - резюмировал постпред Украины при ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, РФ направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии разграничения на оккупированном Донбассе.