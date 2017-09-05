России внесет в ООН резолюцию о размещении миротворцев на Донбассе, - Путин

Это необходимо для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Об этом во вторник, 5 сентября, во время пресс-конференции на саммите БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

По его словам министр иностранных дел России Сергей Лавров, находится здесь поэтому будем считать, что это поручение министерству иностранных дел. При этом Путин подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.