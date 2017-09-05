Чего украинцам ждать от политической осени?

В частности - в политической плоскости. Тем более, что премьер-министр страны Владимир Гройсман пообещал уже этой осенью результативную работу, которая резко изменит жизнь украинцев.

Он обещает около 50 законопроектов, которые необходимо утвердить в парламенте уже в ближайшее время и которые, по его словам, значительно изменят ситуацию в стране в лучшую сторон. На рассмотрение парламента вынесут пять пакетов законопроектов, которые касаются приоритетных реформ. Все они полностью готовы к утверждению в первом и втором чтениях, и могут быть приняты этой осенью, что позволит улучшить бизнес-климат в стране и обеспечить дальнейший рост экономики Украины. К тому же, это плюс для усиления международных позиций и возможность начать процесс необратимых преобразований в жизни страны, - пытался убедить всех нам глава правительства.

Ну что же попробуем разобраться в каждой из них.

Пенсионная реформа

Пожалуй это главная реформа, которую ждут миллионы людей в нашей стране. На сегодняшний день ко второму чтению готовится законопроект, который позволит пересчитать пенсии более чем 5,6 миллионам граждан и провести индексацию пенсий для почти четырех миллионов украинцев. По словам того же Гройсмана, рост пенсий коснется девяти миллионов наших соотечественников. При этом реформа обеспечит автоматическую индексацию пенсий в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции, - заверил он и добавил, что повышение пенсионного возраста не предполагается, а 15-процентное налогообложение пенсий работающим пенсионерам - отменяется.

Мы рассчитываем, что эта реформа будет принята уже в сентябре месяце украинским парламентом, а это означает, что повышение пенсий украинцам возможно уже с 1 октября и у правительства есть для этого финансовые возможности, - заверил глава правительства.

Вместе с тем в рамках реформы правительство планирует уже через месяц поднять пенсии на сумму от 200 до тысячи гривен. При этом, максимальная пенсия после принятия закона о пенсионной реформе останется на том же уровне, как и раньше - 10 740 гривен, сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, пояснив, что данную сумму не стоит сравнивать с пожизненным обеспечением судей, так как для них средства выплачиваются не из Пенсионного фонда Украины, а из госбюджета.

Замминистра также отметил, что после внедрения реформы минимальная пенсия будет равняться прожиточному минимуму, а сейчас он составляет 1624 гривен. Насколько же "разбогатеют" украинцы на пенсии?

• до 50 гривен – 8,6% (483 тысяч пенсионеров)

• от 50 до 100 гривен – 6,3% (356 тысяч пенсионеров)

• от 100 до 200 гривен – 8,3% (468 тысяч пенсионеров)

• от 200 до 300 гривен – 8,1% (457 тысяч пенсионеров)

• от 300 до 400 гривен – 7,6% (427 тысяч пенсионеров)

• от 400 до 500 гривен – 5,8% (323 тысячи пенсионеров)

• от 500 до 600 гривен – 6% (327 тысяч пенсионеров)

• от 600 до 700 гривен – 6,4% (360 тысяч пенсионеров)

• от 700 до 800 гривен – 8,2% (460 тысяч пенсионеров)

• от 800 до 900 гривен – 6,2% (347 тысяч пенсионеров)

• от 900 до 1000 гривен – 8,7% (487 тысяч пенсионеров)

• от 1000 гривен – 19,7% (1,1 миллиона пенсионеров).

Вместе с тем, около ста тысяч украинцев пенсионного возраста пенсию не получают, поскольку правительство ужесточает правила расчета стажа. Вместо этого государство будет выплачивать им социальную помощь. Кроме того, вводится так называемый "эффективный пенсионный возраст" – часть украинцев выйдет на пенсию в 63 или 65 лет.

Чтобы заработать пенсию, достаточно иметь 15 лет стажа. Разница только в том, что сейчас украинцы с 15 годами стажа выходят на пенсию в 60 лет, а в 2028-м, если реформу примут, будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет.

Минимальное требование для получения пенсии в 65 лет не меняется, его закрепили на уровне 15 лет. А вот требования для пенсии в 63 и 60 лет будут расти 10 лет, увеличиваясь с каждым годом на 12 месяцев. Так, в следующем году в 60 лет получить свою пенсию смогут украинцы с 25 годами стажа, а к 2028-му нужно отработать как минимум 35 лет.

Образовательная реформа

Не менее важная реформа - образовательная. Среди приоритетов - внедрение новых принципов обучения и управления школами, предоставление школам большей автономии в распоряжении финансовыми ресурсами, формировании учебного процесса и повышения уважения к труду украинского учителя.

При этом правительство, по словам того же Гройсмана, уже в этом году обеспечило повышение заработных плат педагогам и в следующем году зарплаты будут повышены не менее чем на 25%.

По предварительным подсчетам Кабмина, на полноценную реформу образования необходимо 87 миллиардов гривен и премьер рассчитывает в этом деле на международную поддержку.

Вместе с тем главными пунктами школьной реформы должны стать переход на 12-летку и внедрение профильного обучения. В новой концепции МОН предусмотрено три уровня полного среднего образования:

- начальное образование (1-4 класс);

- базовое среднее образование, которое можно получить в гимназиях (5-9 класс);

- профильное среднее образование, которое ученики получают в лицеях либо в заведениях профессионального образования (10-12 класс).

Если первые два этапа – подготовительные и направлены на то, чтобы адаптировать ученика к жизни в социуме и научить необходимым базовым вещам, то последний этап – это целенаправленная подготовка к дальнейшему обучению в вузах.

По мнению заместителя министра образования и науки Павла Хобзея в 10-11 классе дети уже должны понимать, какой дальнейший путь они выберут, и начинать готовиться к поступлению в высшее учебное заведение.

Несмотря на прибавившийся год обучения, нагрузка на школьников в разы уменьшится за счет сокращения обязательных, предметов. Если сейчас таких дисциплин в старшей школе 22, то в будущем их останется только девять. Как поясняют в Минобразования, приблизительная нагрузка на школьника – 33 часа в неделю, следовательно, на изучение одного предмета в среднем выделяется 1,5 часа. Основательно выучить дисциплину за такой короткий промежуток просто невозможно, а изучение всех предметов в старших классах – это нерациональная трата времени, считают в ведомстве, пояснив что общие знания по биологии, географии, астрономии, экологии, физике и химии ребенок будет получать в рамках интегрированного предмета "Человек и природа", который в школе будет читаться три часа в неделю. Интегрированные знания по правоведению, экономике, по предмету "Человек и мир" школьники старших классов будут получать в рамках предмета "Человек и общество", – поясняют в Министерстве образования.

При этом, учитывая объем и сложность предложенной реформы образования, растянуть ее в ведомстве обещают до 2029 года, а фундаментальные изменения в устоявшейся системе можно будет увидеть не раньше 2027-го.

Медицинская реформа

Следующей реформой Украина отходит от практики финансирования в учреждениях здравоохранения койко-мест. Правительство предлагает финансировать конкретную медицинскую услугу, чтобы система здравоохранения стала качественной.

То есть, по существу, украинцы пока не ощутят никаких изменений в системе здравоохранения, единственное новшество – каждый гражданин Украины должен будет заключить договор с семейным врачом, терапевтом и педиатром, без этого пациентов обслуживать не будут.

Это будет своего рода договор о намерениях лечиться именно у этого врача с перечнем обязательств обеих сторон. Врач может работать в поликлинике, при этом деньги на ведение этого пациента будет получать поликлиника.

Но врач, с которым пациент заключил договор, – это свободный человек, который сам будет выбирать место своей работы. Он может выбирать возможность работать в поликлинике, если договорится об условиях с главным врачом или, если его не устроит уровень оплаты, может открыть частную практику. При этом заработок врача будет зависеть от количества пациентов, которых он лечит. Государство в этом случае станет оплачивать труд врачей по определенному тарифу за каждого пациента. В среднем такой тариф составит 210 гривен за одного пациента в год, то есть доход врача напрямую зависит от количества договоров, заключенных с пациентами. При этом -врачи-специалисты пока остаются на старых окладах. По сути, средства на финансирование медицины вновь будут накапливаться и выделяться из государственного бюджета. Это будет так называемых "государственный" гарантированный пакет услуг. Он будет одинаковым для всех, независимо от доходов. Сумма будет ежегодно пересматриваться Кабмином, а сами медуслуги будут делится по цветам.

Так, зеленый пакет полностью оплачивается государством. В него входят неотложная помощь (переломы, срочные операции), первичная помощь (услуги семейных врачей, терапевтов), паллиативная медпомощь (уход за тяжело больными). На финансирование первичной медицинской помощи в 2018 году предполагается направить 14,3 миллиардов гривен.

Красный пакет включает услуги, которые пациент будет полностью оплачивать сам. Это касается эстетической медицины и эстетической стоматологии, а также несертифицированных лекарств.

Синий пакет оплачивается частично за счет бюджета, частично за счет пациентов. Сюда входит лечение в стационаре, роды, плановые операции. Тем, кто не сможет оплатить лечение, обещают субсидии, как при оплате коммуналки. Но механизма начисления пока нет.

Электронные доверительные услуги

Документ предлагает создать механизмы для общения бизнеса с органами власти и вводит он-лайн доступ для граждан к административным услугам. Как ожидают в правительстве, инициатива обеспечит широкие возможности украинского бизнеса в едином цифровом пространстве с ЕС.

Вместе с тем, опрошенные эксперты и представители профильных компаний указывают на то, что потребность в данном законе созрела уже давно. Депутаты приняли закон о доступе к инфраструктуре (№4159), на рассмотрении находятся еще проекты законов об электронных доверительных услугах (№4685), об облачных технологиях (№ 4302). Быстрое принятие пакета законопроектов позволит ввести долгожданные и крайне необходимые реформы в украинской телеком-отрасли, а также приблизит отечественный рынок к европейским практикам.

Участники рынка среди "плюсов" выделяют то, что на смену регистрационному принципу начала деятельности на рынке электронных коммуникаций вводится уведомительный. Отменяется лицензирование всех видов деятельности в этой сфере, а также плановые проверки со стороны регулятора. Вводится понятие "виртуальный оператор".

Законопроект в частности предусматривает, что между поставщиком электронных коммуникационных услуг и абонентом должен подписываться договор "в письменной или в любой другой форме", но если это будет не письменная форма, то поставщик должен обязательно зарегистрировать абонента с предоставлением персональных данных. Это означает, что для получения SIM-карты мобильному оператору придется предоставлять паспорт.

Идея предоставления персональных данных при подключении услуги мобильной связи не нова и действует в ряде стран. В той или иной форме идентификация пользователей требуется в Италии, Испании, Австралии, Франции, Германии, Венгрии, Японии, Норвегии, Словакии и др. Например, в Беларуси для получения карты местного оператора нужно предъявить не только свой паспорт, но и регистрацию. Но целый ряд стран, таких как Великобритания, Чехия, Румыния, отказались от введения регистрации. Также, регистрация не является обязательной в Швеции, Финляндии, Исландии, Прибалтике, а также в большинстве штатов США.

При этом в Ассоциации ИТ Украины поддерживают эту идею, так как это особенно актуально в условиях военного конфликта. Но вряд ли это удастся реализовать в указанный срок в стране, где 90% абонентов — анонимные. Так что пока в документе указана только дата внедрения этой нормы 30 июня 2017 года.

Международные стандарты финотчетности

Тут речь идет об обязательном применении международных стандартов учета для крупных предприятий, и одновременное уменьшение отчетности для малого бизнеса, об открытости добывающих компаний и доступе граждан к финансовым отчетам предприятий. В данный период, ради облегчения ситуации со стороны глобализации и интеграции отношений со странами, которые по экономическому уровню стоят намного выше нашего, Украина создала определенную последовательную структуру введения международных стандартов отчетности в систему национальной экономики. Данный факт касается решения многих препятствий, стоящих перед нашим государством на мировом рынке.

К одной из наиболее существенных проблем можно отнести сферу инвестиции, так как Украина получила славу коррумпированной страны с отсутствием принципа прозрачности ведения экономических дел. Большинство передовых экономистов и ведущих бухгалтеров считают, что внедрение международных стандартов отчетности может изменить вышеупомянутый факт. На базисе стандартизации, информация о ведении хозяйственной деятельности юридических субъектов становится открытой, а потому на условиях ответственности предусматривает достоверность. Такие существенные изменения дают толчок как активизации инвестиционного процесса со стороны иностранных субъектов, так и предоставление Украине нового статуса среди европейских государств. Также, при переходе на МСФО создается возможность рационального и адекватного сравнения уровня эффективности украинского предпринимателя с иностранным. То есть современный украинский менеджер может, свободно владея открытой информацией, сравнивать результаты своей деятельности с любым иностранным.

Таким образом, наше предприятие может создавать выгодную для себя рекламную кампанию. А также, принимать наиболее эффективные решения, видя результаты и опыт подобного иностранного субъекта. Данный процесс может в будущем поднять Украину на принципиально новый уровень, а также создать благоприятные условия для международной кооперации.

Премьер-министр также предложил отозвать из Парламента около 60 законопроектов, потерявших свою актуальность. Так что для парламентариев создаются максимально комфортные условия для целенаправленной реформаторской деятельности. Это закономерно, ведь от решения парламента зависит получим мы очередной транш кредита от Международного валютного фонда. Как известно, в рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную – до конца апреля 2017 года. Однако пенсионная реформа была принята парламентом в первом чтении лишь в середине июля, а земельную реформу Верховная Рада так и не рассмотрела до закрытия сессии.

Позже в СМИ появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард договорились об исключении земельной реформы из перечня обязательных условий для выделения следующего транша. При этом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Фонд отложил выделение очередного транша, запланированного на июль, из-за неготовности парламента принять земельную реформу.

По словам премьера, земельная реформа, предусматривающая возможность покупки до 200 га земли для граждан Украины и до 1000 гектаров земли для фермерских хозяйств, готова на 99%, но нуждается в разработке финансовых инструментов поддержки фермерства и согласовании с заинтересованными сторонами. В правительстве ожидают получения четвертого транша осенью. Получить деньги необходимо, так как нечем платить внешние долги, что остались от прежних лет. По словам Владимира Гройсмана, они составляют на сегодня т 80% ВВП.

Ожидается, что Кабинет министров Украины 15 сентября внесет в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 год. А министр финансов Александр Данилюк уточнил, что проект госбюджета Украины на 2018 год формируется в соответствии с приоритетами продолжения децентрализации и укрепления местных бюджетов, повышения социальных стандартов, стимулирования промышленности и создания новых рабочих мест и рассчитывается он на три года. Министерство финансов еще в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%. Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 миллиардов гривен. На проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 миллионов гривен, в 2019 году - 132 миллионов гривен, в 2020 году - 297 миллионов гривен. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 миллиардов гривен в 2018 году, 17,1 миллиардов гривен в 2019 году и 0,5 миллиардов гривен в 2020 году. На дорожное строительство планируется выделить 154 миллиардов гривен за три последующих года.

По подсчетам Госказначейства, госбюджет 2017 с начала года перевыполнен по доходам на 10%. Реальная зарплата в Украине за год выросла на 17%. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле составила 7339 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). По сравнению с июнем 2016 года, рост средней зарплаты в июне 2017 года составил 37,9%, что в натуральном эквиваленте составляет 2789 грн. Реальная заработная плата в Украине в июне 2017 года по сравнению с маем увеличилась на 5,8% - до 5337 грн, а относительно июня 2016 года - на 18,9%.

Что касается досрочных выборов, то реальных предпосылок для этого осенью нет. Оппозиция продолжит расшатывать ситуацию с прицелом на досрочные выборы. Хотя, на мой взгляд, сейчас их вероятность намного ниже, чем в прошлом году. Депутаты этого не хотят, да и президент тоже не хочет, - считает политолог Владимир Фесенко.

Вопрос досрочных выборов в парламент, скорее всего, снимут с повестки дня, - согласен с ним другой политолог Вадим Карасев, добавив, что сейчас начнут готовиться к очередным президентским выборам. Глава государства уже начал, собственно, президентскую кампанию. Думаю, другие тоже начнут подтягиваться, - отметил политолог.

При этом политические обозреватели отмечают, что старт президентской кампании 2019 года ожидается именно этой осенью, ориентировочно, в октябре. У нее несколько основных участников и прежде всего это Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Они уже готовы приступить к практической работе - доработке и утверждению стратегии проведения кампании, определению своего позиционирования и основных месседжей.

Вместе с тем изюминкой начала осеннего политического сезона может стать тема возвращения в Украину Саакашвили. Этой осенью также могут начаться громкие судебные процессы. Один из процессов - над Януковичем - уже идет. Если не будет чрезмерного затягивания, возможно, до конца года мы будем знать решение суда. Кроме того, должны начаться процессы по Насирову, Мартыненко, возможно, по депутатам, представление на которых было подано летом. Да и новые представления не за горами, как пообещал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В частности, по янтарному делу. Осенью довольно остро встанет тема депутатской неприкосновенности.

Плюс, сейчас готовится законопроект об оккупированных территориях. И хотя ожидается, что он будет трудно проходить в зале, эксперты прогнозируют, политическая осень будет довольно спокойной. Наиболее опасный период для власти остался позади. Люди адаптировались к высоким тарифам. К тому же, Гройсман с Порошенко обещают существенное повышение пенсий. Так что, этой политической осенью в Украине гроз не предвидится и даже наоборот, ожидается реальное миллиардов гривен потепление.