В Монголии впервые состоится второй тур выборов президента

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Монголии, передает Deutsche Welle. Как отмечается, претендентами на пост являются бывшая звезда боевых искусств, экс-министр транспорта Халтмаагийн Баттулга, который представляет оппозиционную Демократическую партию.

По информации местных СМИ, его называют одним из самых богатых людей страны.

На данный момент он набрал больше голосов, чем оппонент, однако не абсолютное большинство голосов.

При этом его противник, представитель правящей в стране Народной партии, экс-вице-премьер-министр Миеегомбин Энхболд. Кстати, он в настоящее время председательствует в парламенте.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах. За нее в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.