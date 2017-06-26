Франция и Германия признают факт российской агрессии в отношении Украины, - Макрон

Такие сведения заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Париже с президентом Украины Петром Порошенко.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко процитировал французского лидера:

"Мы с Германией признаем факт агрессии со стороны России в отношении Украины".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Украины Петр Порошенко обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном ситауцию на востоке Украины и в Крыму.