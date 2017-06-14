17:15 14.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабин выделит на ремонт украинских дорог более 150 миллиардов гривен

Кабинет министров Украины планирует выделить 154 миллиарда гривен на дорожную инфраструктуру в 2018-2020 годах.

Кабин выделит на ремонт украинских дорог более 150 миллиардов гривен

Об этом сегодня заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства.

В сообщении говорится, что правительством запланировано стабильное финансирование дорожной инфраструктуры. И за три года на дороги планируется выделить 154 миллиарда гривен.

По словам Данилюка, новые подходы к бюджету позволят обеспечить эти средства.

Напомним, что Кабмин впервые за историю бюджетирования утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы с заложенными показателями роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Кабмин не намерен повышать цены на газ с октября.


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