Кабин выделит на ремонт украинских дорог более 150 миллиардов гривен

Об этом сегодня заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства.

В сообщении говорится, что правительством запланировано стабильное финансирование дорожной инфраструктуры. И за три года на дороги планируется выделить 154 миллиарда гривен.

По словам Данилюка, новые подходы к бюджету позволят обеспечить эти средства.

Напомним, что Кабмин впервые за историю бюджетирования утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы с заложенными показателями роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Кабмин не намерен повышать цены на газ с октября.