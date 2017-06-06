Трамп поручил госсекретарю наладить отношения с Россией

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Тиллерсона, на данный момент отношения США с Россией находятся на низком уровне и продолжают ухудшаться.

В связи с этим Трамп попросил его предпринять шаги к их стабилизации и восстановить доверие между странами.

Однако текущее расследование по поводу предполагаемых связей с Москвой не должно этому помешать.

"Президент США был совершенно ясен со мной: вести работу в любом темпе и в тех областях, в которых, я думаю, мы могли бы добиться прогресса", - отметил Рекс Тиллерсон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", санкции, которые сейчас действуют против Российской Федерации останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит вызвавшие их действия.