Рада на этой неделе рассмотрит вопросы налоговой и финансовой политики, - Парубий

Фракции, которые не успели провести свои заседания, сделают это в промежутке между завершением Согласительного совета и началом сессионной работы Верховной Рады. Об этом открывая сегодня заседание Согласительного совета, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он также отметил, что на текущей пленарной неделе народные депутаты рассмотрят вопросы налоговой и финансовой политики. Мы имеем блок вопросов налоговой политики, это комитет госпожи Нины Южаниной и блок вопросов финансовой политики, это комитет Сергея Рыбалки.

Есть также ряд вопросов вне этих двух блоков, которые предлагались и обсуждались и в четверг на согласительном совете, и на прошлой неделе на согласительном совете, - пояснил Парубий, добавив, что сегодня Верховная Рада проведет лишь утреннее пленарное заседание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что народные депутаты рассмотрят вопрос о назначении уполномоченного Верховной Рады по правам человека после завершения полной проверки кандидатов Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.