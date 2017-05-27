Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, военные учения продлятся три недели. Таким образом, украинских военных научат особенностям ухода за местностью и зданиями, а также проведению разминирования в пешем порядке или на машинах.

Кроме того, военнослужащие Украины также поучаствуют в занятиях вместе с танковым подразделением ВС США.

Стоить отметить, что это будет сделано для того, чтобы повысить совместимость войск и укрепить партнерские отношения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории "Международного аэропорта Николаев" и прилегающей к нему зоны (с. Матвеевка, с. Баловное, лесной массив между поселками) началась боевые учения.