18:15 25.05.2017 | Политика | Новости
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Ангела Меркель встретится с Трампом и Обамой

CNN передает, что канцлер Германии Ангела Меркель сегодня встретится с экс-президентом США Бараком Обамой и нынешним главой страны Дональдом Трампом.

Ангела Меркель встретится с Трампом и Обамой

Встреча произойдет возле Бранденбургских ворот на мероприятии, организованном немецкой протестантской церковью.

После этого канцлер отправится в Брюссель на саммит стран-членов НАТО, где будет участвовать в переговорах с Дональдом Трампом.

Примечательно то, что во время первой встречи Дональд Трамп не пожал руку Ангеле Меркель. Хотя его просили об этом даже СМИ, которые хотели запечатлеть удачный кадр.

На данный момент президент США не давал комментариев по поводу того, почему он пренебрег традицией рукопожатия в Овальном кабинете.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Меркель по телефону обсудила с Трампом ситуацию на Донбассе.


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