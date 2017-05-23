Депутаты узаконили зеленый туризм в Украине

Соответствующий законопроект №2232а за основу был принят во вторник, 23 мая. За документ отдали свои голоса 231 народный депутат.

Согласно документу предлагает считать сельским зеленым специфическую разновидность хозяйственной деятельности в форме сельского гостеприимства, который представляет собой предоставление услуг по обеспечению отдыха городских жителей в частных хозяйствах в сельской местности с использованием имущества и трудовых ресурсов членов личного крестьянского хозяйства, природно-рекреационных особенностей местности, культурного, исторического и этнографического наследия региона.

При этом авторы инициативы акцентируют внимание на первостепенном значении социального аспекта этой деятельности. По их мнению, целью этого документа станет юридическое определение понятия сельского зеленого туризма, и тем самым четкое разграничение предпринимательской и не предпринимательской деятельности в сфере туризма в сельской местности.

Документ также предусматривает внесение изменений в закон "О личном крестьянском хозяйстве", согласно которым члены такого хозяйства могут предоставлять на платной или бесплатной основе услуги в сфере сельского зеленого туризма, а именно услуги по проживанию не более чем на десять мест, питания, организации досуга и мероприятий, связанных с использованием имущества хозяйства, местными обычаями и традициями гостеприимства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития туризма и курортов до 2022 года.