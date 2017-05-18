15:19 18.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В "закон Савченко" внесены изменения

Украинским парламентом сегодня было решено внести определенные изменения в так называемый "закон Савченко".

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Так, решили изменить некоторым образом Уголовный украинский кодекс – в вопросе наказаний и сроков предварительного заключения. Депутаты решили, что любому человеку предварительное его заключение будет добавлено к его сроку общего наказания. Это будет считаться как один день предварительного за один день основного. За такие изменения сегодня решили отдать свои голоса 226 парламентариев. Некоторые депутаты сегодня назвал ранее одобренный закон Савченко просто ошибкой.

Как сообщал УРА-Информ, утром 18-го мая депутаты планировали изучить вопрос изменений в общеизвестный " закон Савченко".


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