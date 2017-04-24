Послы Евросоюза намерены утвердить безвизовый режим с Украиной 26 апреля

Во время это встречи будет рассматриваться вопрос предоставления безвизового режима для граждан Украины. Об этом сказано в повестке дня заседания Комитета.

Согласно повестке, в перечне документов к рассмотрению Регламента Европейского парламента и Совета ЕС стоит вопрос, вносящий изменения в постановление № 539/2001. В этом документев указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования.

Напомним, Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза 2 марта подтвердил решение, достигнутое в рамках триалога.

Как сообщал УРА-Информ, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины.

Триалог между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершился 1 марта. Предполагается, что решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.