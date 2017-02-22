Россия "сорвала" видеоконференцию контактной группы по Донбассу, - Олифер

Российская сторона, которая сама же и была инициатором проведения в среду, 22 февраля, видеоконференции, не явилась на переговоры. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

По ее данным, сегодня должна была состояться видеоконференция. Ее провести предложила Россия, ОБСЕ поддержала.

Украина была готова продолжить обсуждения, о которых шла речь 15 февраля года в рамках трехсторонней контактной группы в Минске и 18 февраля года на встрече министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в Мюнхене, однако российская сторона не вышла на связь, - пояснила Олифер, добавив, что и украинская делегация, и специальный представитель действующего главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и Эртугрул Апакан, глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности приехали во время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Мартин Сайдик после последней встречи заявил, ч о следующая встреча контактной группы в Минске состоится 1 марта.