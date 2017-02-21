Депутаты проголосовали за предоставление статуса участника боевых действий пострадавшим на Майдане

Соответствующий документ поддержали 261 политиков. Вместе с тем в пояснительной записке к документу, в частности, сказано, что его целью является определение статуса участника боевых действий для лиц, которые получили тяжкие, средней тяжести и легкие ранения, которые не привели к инвалидности, во время участия в Революции достоинства.

Документом также определяется статус инвалида войны для граждан, которые стали инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время проведения антитеррористической операции и предоставление соответствующих льгот указанным лицам.

При этом авторы законопроекта уверены, что финансовую сторону документа можно будет определить после определения круга лиц, имеющих право на получение такого статуса. По их подсчетам из государственного бюджета необходимо будет выделить около 6324,2 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кабмине намерены предоставить статус участника боевых действий пострадавшим на Майдане.