НАПК зарегистрировало почти 204 тыс. е-деклараций

В Единый государственный реестр лиц подано всего 203 875 электронных документов по состоянию на 16 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Как отмечается, в Реестр подано всего 203 875 электронных документов, а именно:
1. ежегодных деклараций 2015 года - 108 775;
из них исправленных - 20628 документов;
народными депутатами - 421 документ;
лицами, которые занимают должности государственной службы категории А и Б - 65542 документы;
должностными лицами местного самоуправления - 1053 документы;
судьями - 7389 документов;
следователями - 11163 документы;
должностными лицами КМУ - 82 документы.
2. Сообщения об изменениях в имущественном состоянии - 3694.
3. Деклараций кандидатов на должность - 17106.
4. Ежегодного деклараций за 2016 год - 58274, из них исправленных - 8595.
Как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство юстиции Украины в понедельник, 13 февраля, зарегистрировало Порядок проведения полной проверки электронных деклараций.