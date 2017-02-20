НАПК зарегистрировало почти 204 тыс. е-деклараций

Как отмечается, в Реестр подано всего 203 875 электронных документов, а именно:

1. ежегодных деклараций 2015 года - 108 775;

из них исправленных - 20628 документов;

народными депутатами - 421 документ;

лицами, которые занимают должности государственной службы категории А и Б - 65542 документы;

должностными лицами местного самоуправления - 1053 документы;

судьями - 7389 документов;

следователями - 11163 документы;

должностными лицами КМУ - 82 документы.

2. Сообщения об изменениях в имущественном состоянии - 3694.

3. Деклараций кандидатов на должность - 17106.

4. Ежегодного деклараций за 2016 год - 58274, из них исправленных - 8595.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство юстиции Украины в понедельник, 13 февраля, зарегистрировало Порядок проведения полной проверки электронных деклараций.