Чуркин умер из-за проблем с сердцем - New York Post

Смерть наступила из-за проблем с сердцем. Как сообщает издание New York Post, об этом им сообщил источник в посольстве.

По данным издания, российский посол умер в понедельник утром около десяти часов утра по местному времени ему стало плохо с сердцем.

В это время Чуркин находился в российском посольстве на 67 улице. Он был без сознания и нуждался в сердечно-легочной реанимации, когда его отправили в Пресвитерианскую больницу Нью-Йорка, - отметили в издании, добавив, что информация о его смерти уже объявлена ​​на заседании ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, информацию о смерти постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин подтвердили в российском МИДе.