Прокуроры "забыли" про дела Майдана, - Луценко

Луценко обязал прокуроров отчитаться о своей работе 18-го февраля. Об этом Луценко сообщил во время брифинга. По его словам - Горбатюк Сергей Викторович, а также и 12 прокуроров, все еще расследуют 30 производств по фактам борьбы с мирными протестами.

И если Горбатюка из департамента постоянно идут дела в суд, то региональные прокуроры забыли эти дела. Поэтому18 числа в 11:00 каждый возложит цветы и пояснит, что он делает с данными производствами в областях – также отметил генпрокурор.

Как сообщал УРА-Информ, Юрий Луценко также заявил, что Генпрокуратура проверит работу НКРЭКУ касательно формирования тарифов на электричество.