Парубий обратился с открытым письмом к парламентариям мира

К нему присоединились и другие украинскими политиками. Как написал на своей страничке в Facebook Парубий, в связи с обострением ситуации на Донбассе и попытками российских войск развернуть наступление на Авдеевку, депутаты Украины просят коллеги-парламентарием немедленного внимания и действий по поводу обострения ситуации на востоке Украины.

Вынуждены констатировать, что Россия как страна-агрессор не отказывается от продолжения курса на дальнейшую эскалацию конфликта на части временно оккупированного Донбасса. Доказательство тому является критическая ситуация, сложившаяся в эти дни в результате систематических обстрелов в районе города Авдеевка, Донецкой области, - говорится в письме.

При этом украинские политики обращают внимание на опасности гуманитарной катастрофы в связи с перебоями в подаче воды, электричества и отопления в Авдеевке.

Мы будем благодарны, если руководство Ваших парламентов публично призовет российскую власть к неукоснительному выполнению всех международных обязательств и прекращению сознательного обострения ситуации на Донбассе, - подытожил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по просьбе украинской делегации Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины