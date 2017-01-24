Социал-демократы выдвинули Шульца на пост канцлера Германии

Об этом на заседании фракции партии в Бундестаге объявил лидер СДПГ Зигмар Габриэль. Как сообщает DW, сам Габриэль отказался от выдвижения на этот пост в пользу Шульца.

Вместе с тем Мартин Шульц должен возглавить Социал-демократическую партию, а Габриэль намерен стать министром иностранных дел вместо Франка-Вальтера Штайнмайера. В свою очередь Штайнмайера в феврале должен стать президентом страны.

Издание также отметило, что шансы СДПГ на победу во время выборов при Габриэле оценивались как минимальные, тогда как Шульц, по данным опросов, не уступает по популярности лидеру Христианско-демократического союза Ангеле Меркель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре Шульц заявил, что не намерен участвовать в выборах на пост канцлера Германии из-за давних дружеских отношений Габриэлем.