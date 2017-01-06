Джош Эрнст назвал "печальной" критику Трампа американских спецслужб

Все слышали отчет директора национальной разведки Джеймса Клэппера. Он четко высказал озабоченность в связи с тем, что некоторые комментарии и сообщения в Twitter избранного президента США негативно влияют на мораль.

И это, конечно же, печально. Такое мнение в четверг вечером, 5 января, высказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. По его словам, в стране многие мужчины и женщины "трудятся дни и ночи напролет, без выходных и праздников, чтобы обеспечивать нашу с вами безопасность".

Они заслуживают уважения, - подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 января Трамп в своем микроблоге в Twitter назвал "странным" перенос доклада американских разведчиков о " российских хакерах". "Доклад разведки о так называемых российских хакерах был отложен до пятницы, возможно, нужно больше времени, чтобы подготовить дело. Очень странно! - отметил он.

В свою очередь, будущий пресс-секретарь Белого дома назвал неубедительными доказательства ФБР о кибератаках России.