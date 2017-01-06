09:15 06.01.2017 | Политика | Новости
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Джош Эрнст назвал "печальной" критику Трампа американских спецслужб

Критика, которая идет от избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в отношении американской разведки является "печальной".

Джош Эрнст назвал

Все слышали отчет директора национальной разведки Джеймса Клэппера. Он четко высказал озабоченность в связи с тем, что некоторые комментарии и сообщения в Twitter избранного президента США негативно влияют на мораль.

И это, конечно же, печально. Такое мнение в четверг вечером, 5 января, высказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. По его словам, в стране многие мужчины и женщины "трудятся дни и ночи напролет, без выходных и праздников, чтобы обеспечивать нашу с вами безопасность".

Они заслуживают уважения, - подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 января Трамп в своем микроблоге в Twitter назвал "странным" перенос доклада американских разведчиков о " российских хакерах". "Доклад разведки о так называемых российских хакерах был отложен до пятницы, возможно, нужно больше времени, чтобы подготовить дело. Очень странно! - отметил он.

В свою очередь, будущий пресс-секретарь Белого дома назвал неубедительными доказательства ФБР о кибератаках России.


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