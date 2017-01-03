12:37 03.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил закон о Высшем совете правосудия

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 3 января, подписал закон "О Высшем совете правосудия".

Порошенко одобрил закон о Высшем совете правосудия

Как сказано на сайте Верховной Рады Украины, сегодня утром закон возвращен с подписью от президента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народные депутаты приняли закон "О Высшем совете правосудия" в ночь на 21 декабря 2016 года.

Закон определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей.

Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.


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