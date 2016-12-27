Ратифицировать соглашение об ассоциации Украина-ЕС Нидерланды до 15 марта не будут - МИД

Премьер-министр страны Марк Рютте внесет предложение в Сенат уже после выборов, поскольку этот вопрос довольно политизирован. Такое мнение высказала в интервью журналистам одного из украинских телеканалов заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В то же время, она подчеркнула, что уже сейчас можно сказать, что поддержать ратификацию в Сенате готовы 43-44 представителя Сената из 75. По подсчетам правительства Нидерландов, из 150 депутатов палаты представителей около 90 человек готовы поддержать ратификацию соглашения об ассоциации, - заверила она.

Напомним, правительство Нидерландов 16 декабря одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом страны соглашения об ассоциации ЕС-Украина.

Как сообщал УРА-Информ, Нидерланды пригрозили отказаться от ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, настаивая на том, чтобы документ не давал Украине оборонных гарантий и не был шагом к членству в ЕС.