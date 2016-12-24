Аваков доволен бюджетом для силовиков

По его словам - системе внутренних дел, это касается 360 тыс. человек, которые работают в этой системе, они имеют удовлетворительный бюджет, которым он в целом доволен – подчеркнул Аваков.

Данный бюджет прогрессивный для ГСЧС, для миграционной службы, а также для сервисных центров – это бюджеты роста. Миграционная служба станет выполнять основную задачу на 2017 г. - это организация выдачи карточек ID, которые пойдут на смену паспортам - отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, Андрей Парубий уже передал Госбюджет-2017 на подпись президенту Украины.