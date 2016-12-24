19:24 24.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков доволен бюджетом для силовиков

Новый бюджет, что заложен на 2017 г. для системы внутренних дел, удовлетворительное. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков доволен бюджетом для силовиков

По его словам - системе внутренних дел, это касается 360 тыс. человек, которые  работают в этой системе, они имеют удовлетворительный бюджет, которым он в целом доволен – подчеркнул Аваков.

Данный бюджет прогрессивный для ГСЧС, для миграционной службы, а также для сервисных центров – это бюджеты роста. Миграционная служба станет выполнять основную задачу на 2017 г. - это организация выдачи карточек ID, которые пойдут на смену паспортам - отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, Андрей Парубий уже передал Госбюджет-2017 на подпись президенту Украины.


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