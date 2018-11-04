В Индии грузовик попал в аварию, погибли 12 человек

В результате аварии погибли 12 человек. Еще семи человек получили ранения.

Как сообщает телеканал NDTV, авария произошла на шоссе Дели-Сонепат около шести часов вечера по местному времени.

При этом столкновение произошло, когда грузовик выехал на полосу встречного движения, а затем задел двухколесное транспортное средство.

По данным полиции, водитель грузовика выскочил из машины и сбежал сразу же после аварии, сообщила полиция, добавив, что грузовик был конфискован.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Израиле в воскресенье, 4 ноября, произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Еще пять пассажиров получили травмы.