На Житомирской трассе "Москвич" на полном ходу врезался в фуру - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Москвич 2141, двигаясь в направлении Житомира, на скользкой от дождя дороге не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Scania.

В итоге, от удара фура оказалась на встречной полосе и столкнулась с фурой марки DAF. Обе поврежденные грузовики остановились на обочине, перекрыв проезжую часть в обоих направлениях.

В результате аварии был госпитализирован водитель DAF, остальные детали ДТП сейчас устанавливаются оперативниками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Житомирском шоссе Range Rover протаранил элитный Porshe.