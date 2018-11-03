10:36 03.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирской трассе "Москвич" на полном ходу врезался в фуру - ФОТО

На трассе Могилев-Подольский - Житомир в поселке Сингуры произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает Полиция Житомирской области.
 

На Житомирской трассе

По предварительной информации, водитель автомобиля Москвич 2141, двигаясь в направлении Житомира, на скользкой от дождя дороге не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Scania.

В итоге, от удара фура оказалась на встречной полосе и столкнулась с фурой марки DAF. Обе поврежденные грузовики остановились на обочине, перекрыв проезжую часть в обоих направлениях. 

В результате аварии был госпитализирован водитель DAF, остальные детали ДТП сейчас устанавливаются оперативниками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Житомирском шоссе Range Rover протаранил элитный Porshe. 


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