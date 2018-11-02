В Николаевской области преступники ворвались на маслозавод и распилили сейф с деньгами - ФОТО

В Баштанке Николаевской области группа неизвестных людей ворвалась в помещение проходной на местном маслозаводе. Четверо злоумышленников сначала избили охранника с женщиной-лаборантом, затем украли деньги из сейфа и скрылись в неизвестном направлении.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
По данным полиции, сообщение об ограбление маслозавода поступило в четыре утра. Уходя, нападавшие демонтировали камеры видеонаблюдения и сбежали.
"Грабители завладели 200 тысячами гривен", - говорится в сообщении.
В данное время преступники объявлены в розыск, проводится расследование.
Сотрудники правоохранительных органов также начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове по улице Большая Панасовская неизвестные подорвали банкомат.