В Турции автобус с военными попал в ДТП, более 30 пострадавших

В Турции автобус врезался в заднюю часть грузовика на шоссе вблизи города Тося в северной части страны. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и 34 пассажира получили травмы.
Об этом сообщает турецкое агентство DHA.
Как отмечается, автокатастрофа произошла ранно утром, первого ноября. Автобус следовал из Стамбула в город Самсун, однако по неизвестным причинам произошло жуткое ДТП. Предполагается, что водитель не учел дорожные условия.
По словам сотрудников полиции, водитель транспортного средства вместе с помощником скончались на месте. При этом, в автобусе ехали 35 военных, которые направлялись в свои воинские части, и четверо гражданских.
"Ни один из пострадавших пассажиров не находится в тяжелом состоянии", - подчеркнули правоохранители.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле Торонто на шоссе №407 произошло дорожно-транспортное проишествие, которое парализовало главную южную автомагистраль страны.