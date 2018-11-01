В Турции автобус с военными попал в ДТП, более 30 пострадавших

Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

Как отмечается, автокатастрофа произошла ранно утром, первого ноября. Автобус следовал из Стамбула в город Самсун, однако по неизвестным причинам произошло жуткое ДТП. Предполагается, что водитель не учел дорожные условия.

По словам сотрудников полиции, водитель транспортного средства вместе с помощником скончались на месте. При этом, в автобусе ехали 35 военных, которые направлялись в свои воинские части, и четверо гражданских.

"Ни один из пострадавших пассажиров не находится в тяжелом состоянии", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле Торонто на шоссе №407 произошло дорожно-транспортное проишествие, которое парализовало главную южную автомагистраль страны.