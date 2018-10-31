В Антарктиде от ледника откололся айсберг размером с Запорожье

Об этом пишет Gizmodo.

Как омечается, площадь ледника составляет около 300 квадратных километров. Для сравнения, это чуть меньше площади Харькова, который занимает 350 кв км, или Запорожья площадью 334 кв км.

По словам ученых, ледяная глыба, так или иначе, не останется незамеченной. В частности, она неизбежно повлияет на уровень океана.

"Что особенно примечательно в этом событии, так это то, что частота образования айсбергов, похоже, увеличивается. В 2000-х годах события такого масштаба происходили примерно каждые пять лет. Но с 2013 года было уже четыре события, в том числе в прошлом году", - говорится в сообщении.

В последнее время ледник Пайн-Айленд катастрофически уменьшается, в то время, как поток айсбергов растет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гигантский айсберг, который подошел вплотную к берегам Гренландии, вызвал панику среди жителей небольшого села. Ледяная глыба фактически нависла над домами небольшой деревни Иннаарсуит на северо-западе острова.