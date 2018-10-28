В Китае автобус с пассажирами упал в реку, есть жертвы - ФОТО

Высота моста составляет 60-метрового моста. На данный момент известно только о двух погибших. Как сообщает Reuters, инцидент произошел около десяти часов утра по местному времени на юго-западе Китая в городе Чунцин.

Автобус слетел с моста после столкновения с автомобилем, который ехал на встречу движению по четырехполосному мосту. После того, как автобус упал в реку, он погрузился под воду на глубину около 50 метров.

Сейчас полиция устанавливает сколько пассажиров находилось в автобусе на момент аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу, 27 октября на проспекта Правды на пешеходном переходе автомобиль Volkswagen сбил девочку. По предварительной информации, девочка переходила дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора для пешеходов, но в один момент из-за крутого поворота вылетела иномарка.