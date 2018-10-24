В Одессе горел стадион "Черноморец" - ФОТО, ВИДЕО

На данный момент огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма. Как сообщает местное издание "Думская", очевидцы утверждают, что слышали взрывы.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отметила, что на территории стадиона горит офисное помещение. О пострадавших пока не сообщается, Людей из здания эвакуировали.

В настоящее время пожар локализован. Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма, - отметили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве полностью сгорел дорогостоящий кроссовер Mazda. По предварительной информации, автомобиль Mazda был припаркован у ворот дома, как вдруг внезапно мужчина услышал хлопок, а затем с машины повалили клубы дыма.