03:00 24.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе горел стадион "Черноморец" - ФОТО, ВИДЕО

В Одессе в ночь на среду, 24 октября, на стадионе "Черноморец" произошел пожар.

В Одессе горел стадион

На данный момент огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма. Как сообщает местное издание "Думская", очевидцы утверждают, что слышали взрывы.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отметила, что на территории стадиона горит офисное помещение. О пострадавших пока не сообщается, Людей из здания эвакуировали.

В настоящее время пожар локализован. Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма, - отметили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве полностью сгорел дорогостоящий кроссовер Mazda. По предварительной информации, автомобиль Mazda был припаркован у ворот дома, как вдруг внезапно мужчина услышал хлопок, а затем с машины повалили клубы дыма.


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