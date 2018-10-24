В Одессе горел стадион "Черноморец" - ФОТО, ВИДЕО

В Одессе в ночь на среду, 24 октября, на стадионе "Черноморец" произошел пожар.
На данный момент огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма. Как сообщает местное издание "Думская", очевидцы утверждают, что слышали взрывы.
В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отметила, что на территории стадиона горит офисное помещение. О пострадавших пока не сообщается, Людей из здания эвакуировали.
В настоящее время пожар локализован. Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма, - отметили в ГосЧС.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве полностью сгорел дорогостоящий кроссовер Mazda. По предварительной информации, автомобиль Mazda был припаркован у ворот дома, как вдруг внезапно мужчина услышал хлопок, а затем с машины повалили клубы дыма.