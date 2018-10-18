В центре Херсона заминировали автомобиль - ФОТО

По данным правоохранителей, в полицию поступил звонок от местного жителя. Мужчина под автомобилем заметил странный сверток, из которого торчали провода. Прибыв на место преступления пиротехники достали из-под бампера предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

"Бомбу деактивировали и направили на экспертизу", - отметили в полиции.

Также стражи порядка установили, в этом дворе в одной из многоэтажек живет глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев. Предполагается, что устройство, похожее на бомбу, предназначалось именно руководителю Херсонской ОГА.

В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", маршурт поезда "Киев-Мариуполь" сняли с пути, транспор оказался заминированным.