В Харьковской области на одной из воинских частей взорвался миномет "Молот", есть пострадавшие

Сегодня 25 сентября, в воинской части в Харьковской области стреляли по украинским позициям и попали в миномет "Молот". В результате сильного взрыва, пострадали трое украинских военных.
Как сообщает представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб, в данный момент нет никакой информации о причине и обстоятельствах. Этими вопросами сейчас занимается следственная комиссия.
Кроме того, в соцсетях представители общественной организации сообщают обратное, что с "Молота" стреляли из специального блиндажа с шнурком. Жизнь солдат удалось спасти только благодаря соблюдению правил безопасности и техническим моментам.
В данное время трое украинских солдат госпитализированы и находятся под присмотром медиков.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посещал с рабочим визитом оккупированную часть Донбасса. В ходе визита, лидер оборонного ведомства первым делом посетил Краматорск. Уже на месте он встретился с командующим операции ОСС Сергеем Наевым.