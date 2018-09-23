В Одессе неизвестные пытались убить общественного активиста

В пресс-службе "Силы людей", активистом которой является Михайлик прокомментировали данный инцидент следующим образом: "Покушение на убийство Олега Миши является одновременно актом устрашения сознательных одесситов и граждан Украины, а также является местью Олегу и его единомышленникам за активное отстаивание интересов общества и правозащитную деятельность".

Стоит отметить, что Михайлик был кандидатом на пост городского главы Одессы.

"Сейчас Михайлика готовят к операции. В больнице ему предоставили охрану ... Полиция возбудила статью об умышленном убийстве и продолжает необходимые следственные действия", - говорится на электронном портале ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе в Суворовском районе неизвестные стреляли в местного активиста Андрея Вагапова.