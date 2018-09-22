15:48 22.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумской области на ходу загорелся школьный автобус

В поселке Голубивка Сумской области на ходу загорелся автобус, в салоне которого находилось 12 школьников. Об этом передает ГСЧС Украины.

В Сумской области на ходу загорелся школьный автобус

По предварительной информации, в автобусе ПАЗ в сопровождении взрослых находилось 20 детей произошло возгорания в передней части салона. Водитель и пассажиры успели эвакуироваться из транспортного средства, никто не пострадал.

Прибывшие на место возгорания спасатели в течении 10 минут потушили пожар.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепропетровской области горел дом, погибли два человека. 


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