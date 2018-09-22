В Сумской области на ходу загорелся школьный автобус

По предварительной информации, в автобусе ПАЗ в сопровождении взрослых находилось 20 детей произошло возгорания в передней части салона. Водитель и пассажиры успели эвакуироваться из транспортного средства, никто не пострадал.

Прибывшие на место возгорания спасатели в течении 10 минут потушили пожар.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепропетровской области горел дом, погибли два человека.