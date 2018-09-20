В Мариуполе школьница совершила самоубийство

Об этом сообщает местный сайт 0629.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, накануне самоубийства подросток позвонила маме, что собирается прыгнуть с високого нежилого дома. Несмотря на все мольбы родителей, девочка оказалась мертвой до приезда кареты скорой мопощи.

Прибыв на место происшествия, медики лишь констатировали смерть школьницы.

В настоящее время на месте трагического инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

"Девочка была творческим человеком, писала пародии, принимала участие в школьных мероприятиях", – отметили в администрации школы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одной из школ Днепра ученик первого класса случайно вывалился из окна, вследствие чего получил тяжелые травмы. Сейчас пострадавший находится в реанимации, медики борются за его жизнь.