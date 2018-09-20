18:46 20.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе школьница совершила самоубийство

В Мариуполе ученица 11 класса школы №65 из-за небольшой ссоры с родителями решилась на отчаянный шаг. В частности, девушка на улице Куинджи выбросилась  с недостроенного 14-этажного дома.

В Мариуполе школьница совершила самоубийство

Об этом сообщает местный сайт 0629.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, накануне самоубийства подросток позвонила маме, что собирается прыгнуть с високого нежилого дома. Несмотря на все мольбы родителей, девочка оказалась мертвой до приезда кареты скорой мопощи. 

Прибыв на место происшествия, медики лишь констатировали смерть школьницы. 

В настоящее время на месте трагического инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. 

"Девочка была творческим человеком, писала пародии, принимала участие в школьных мероприятиях", – отметили в администрации школы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одной из школ Днепра ученик первого класса случайно вывалился из окна, вследствие чего получил тяжелые травмы. Сейчас пострадавший находится в реанимации, медики борются за его жизнь.


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