В Польше столкнулись два автомобиля с украинцами, погибла девушка - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 19-летняя девушка. Еще шесть человек получили ранения.

Как сообщает Dziennik Wschodni, информация об аварии поступила около двух часов ночи по местному времени.

Возле села Домброва Томашовская на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская к польскому городу Замосць автомобили лоб-в-лоб столкнулись Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации.

В местной полиции сообщили, что в Skoda находились четверо человек, их доставили в больницы города Томашув-Любельский и Замосць. В Ford находились три человека. Один из них - пассажирка погибла на месте. Двое мужчин госпитализированы. При этом один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Индии во вторник, 11 сентября, с дороги по неизвестным пока причинам слетел автобус с паломниками. В результате аварии погибли 50 человек. Инцидент произошел в штате Телангана. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами. При этом среди погибших как минимум трое детей.