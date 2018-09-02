18:58 02.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Жуткое ДТП под Киевом: мотоциклисту оторвало ногу - ФОТО

На Одесской трассе в Киев в дорожно-транспортное происшествие попал мотоциклист. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Жуткое ДТП под Киевом: мотоциклисту оторвало ногу - ФОТО

По предварительной информации, водитель BMW решил развернуться на встречную полосу, ка вдруг его ударил выезжающий из-за поворота Киева мотоцикл. От сильного удара транспорт отлетел на десяток метров и загорелся.

Сейчас на месте четыре патруля полиции, бойцы ГСЧС и несколько очевидцев. Информация по состоянию пилота уточняется, его госпитализировали с тяжелыми травмами, ему требуется срочная ампутация левой ноги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве мотоциклист сбил насмерть женщину. В результате аварии женщина получила смертельные травмы и погибла от болевого шока, личность погибшей устанавливают следователи. 


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