Жуткое ДТП под Киевом: мотоциклисту оторвало ногу - ФОТО

По предварительной информации, водитель BMW решил развернуться на встречную полосу, ка вдруг его ударил выезжающий из-за поворота Киева мотоцикл. От сильного удара транспорт отлетел на десяток метров и загорелся.

Сейчас на месте четыре патруля полиции, бойцы ГСЧС и несколько очевидцев. Информация по состоянию пилота уточняется, его госпитализировали с тяжелыми травмами, ему требуется срочная ампутация левой ноги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве мотоциклист сбил насмерть женщину. В результате аварии женщина получила смертельные травмы и погибла от болевого шока, личность погибшей устанавливают следователи.