09:39 01.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100202613:roman

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. 

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

Противник ближе к полуночи открывал огонь из минометов и пулеметов вблизи населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.

Также были слышны выстрели в районе Троицкого, Южного, Водяного и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь. 

В результате обстрелов противник потерял 3 наемников, еще трое были госпитализированы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", политические директоры Министерств иностранных дел стран-участниц "нормандской четверки" проведут встречу, на которой обсудят введение миротворческой миссии на Донбасс, во второй половине сентября. 


Поделиться
Читайте также:
 
На Черкащине малолетние дети подожгли сеновал - ВИДЕО Что случилось с коммунизмом? В Киеве задержали двух "домушников" - ФОТО Станцию метро "Шулявская" полностью зачистили от незаконных киосков - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив