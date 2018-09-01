Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.
Противник ближе к полуночи открывал огонь из минометов и пулеметов вблизи населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.
Также были слышны выстрели в районе Троицкого, Южного, Водяного и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.
В результате обстрелов противник потерял 3 наемников, еще трое были госпитализированы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", политические директоры Министерств иностранных дел стран-участниц "нормандской четверки" проведут встречу, на которой обсудят введение миротворческой миссии на Донбасс, во второй половине сентября.