Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

Противник ближе к полуночи открывал огонь из минометов и пулеметов вблизи населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.

Также были слышны выстрели в районе Троицкого, Южного, Водяного и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.

В результате обстрелов противник потерял 3 наемников, еще трое были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", политические директоры Министерств иностранных дел стран-участниц "нормандской четверки" проведут встречу, на которой обсудят введение миротворческой миссии на Донбасс, во второй половине сентября.