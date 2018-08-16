В Киеве из-за непогоды столб растрощил авто - ФОТО

В Днепровском районе столицы в результате сильного ливня и града столб упал на автомобиль "Таврия". На этот раз обошлось без жертв.
Об этом сообщается в издании dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
Как отмечается, инцидент произошел на бульваре Верховного Совета. Тут бетонный столб неудачно приземлился на легковушку, "Таврию".
"Хорошо, что в авто никого не было", - отметили местные жители.
В настоящее время не место обвала не приехала ни полиция, ни коммунальные службы.
Стоит добавить, что многие пользователи возмущены произошедшим.
"Этот столб долго ожидал своего часа. Но как ярко и красиво завершилась его каръера!", "Мне больше нравится фраза А. Абдулова - "Страна непуганых идиотов", - написали они.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице началось для спасателей с неприятностей. В частности, сотрудники ГСЧС сейчас устраняют все последствия непогоды.